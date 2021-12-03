За кілька років ділки встигли "обслужити" сотні "клієнтів".

Служба безпеки України викрила шахраїв, які налагодили в Києві механізм виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Як повідомляє пресцентр СБУ, схему організували троє мешканців столиці. Виробництво підробок вони налагодили вдома.

Підпільний сервісний центр працював кілька років. Вартість підробок становила 800 доларів США. За попередньою інформацією, ділки встигли "обслужити" декілька сотень осіб. "Клієнтів" шукали через особисті контакти у кримінальних колах.

"Фейкові техпаспорти виготовляли, здебільшого, на викрадені чи нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема за водіння авто у нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння", - зазначають у спецслужбі.

Зловмисники використовували особисті зв'язки в сервісних центрах МВС та отримували інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікувальні ознаки та реальні власники. Це дозволяло їм робити фейкові техпаспорти на автомобілі "з історією" або на не розмитнені автомобілі.

Фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Раніше в Київській області викрили банду автокрадіїв. З липня 2020 по квітень 2021 чоловіки викрали 5 автівок на території Броварського та Бориспільського районів. Серед автомобілів – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Avalon, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry.

Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років.