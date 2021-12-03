Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков: застосування "Байрактара" на Донбасі було вимушеним і разовим

"Ми не порушуємо Мінських домовленостей. Ми не атакуємо в зоні ООС".

Резніков: застосування "Байрактара" на Донбасі було вимушеним і разовим
Фото: пресс-служба президента

Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що застосування безпілотника "Байрактар" на Донбасі для знищення ворожої гармати було вимушеним та разовим.

"Ми не порушуємо Мінських домовленостей. Ми не атакуємо в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - наголосив міністр.

"Якщо ворог, окупаційні війська здійснюють порушення тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК, через СММ ОБСЄ, щоб вони припинили порушення режиму тиші. Якщо це механізм  не спрацьовує, Збройні сили, користуючись статтею 51 статуту ООН - право на самозахист", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що саме для самозахисту було застосовано й "Байрактар". 

"Ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. За інформацією розвідки, сьогодні в окупаційних військах уже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках. Вони бояться і розуміють, чим це може завершитися", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що безпілотники Bayraktar TB2 перебувають на озброєнні в Україні з 2019 року, але тільки в жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі.

За словами командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка, Україна використовує "байрактари" тільки для ведення розвідки та спостереження за діяльністю противника. За лінію розмежування на окуповану територію вони не заходять.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також