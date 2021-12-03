Резніков: застосування "Байрактара" на Донбасі було вимушеним і разовим

"Ми не порушуємо Мінських домовленостей. Ми не атакуємо в зоні ООС".

Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що застосування безпілотника "Байрактар" на Донбасі для знищення ворожої гармати було вимушеним та разовим.

"Ми не порушуємо Мінських домовленостей. Ми не атакуємо в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - наголосив міністр.

"Якщо ворог, окупаційні війська здійснюють порушення тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК, через СММ ОБСЄ, щоб вони припинили порушення режиму тиші. Якщо це механізм не спрацьовує, Збройні сили, користуючись статтею 51 статуту ООН - право на самозахист", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що саме для самозахисту було застосовано й "Байрактар".

"Ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. За інформацією розвідки, сьогодні в окупаційних військах уже бояться записуватися на контракт і служити на таких установках. Вони бояться і розуміють, чим це може завершитися", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що безпілотники Bayraktar TB2 перебувають на озброєнні в Україні з 2019 року, але тільки в жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі.

За словами командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка, Україна використовує "байрактари" тільки для ведення розвідки та спостереження за діяльністю противника. За лінію розмежування на окуповану територію вони не заходять.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.