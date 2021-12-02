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Унаслідок обстрілу Новотроїцького 1 грудня загинув 22-річний боєць 93-ї ОМБр Валерій Геровкін

Це була його перша ротація в район операції Об’єднаних сил.

Поблизу Новотроїцького учора, 1 грудня, загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Валерій Геровкін. Його вбив ворожий снайпер.

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Із сумом вимушені повідомити про важку втрату у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр". 1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту", – йдеться у повідомленні.

Валерій Геровкін
Фото: facebook.com/93OMBr
Валерій Геровкін

Побратими розповідають, що Валерій народився 21 липня 1999 року в Краматорську. До лав Збройних Сил вступив у вересні 202 року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Товариші по службі називали його "Гера".

Зазначається, що це була перша ротація солдата в район операції Об’єднаних сил.

Валерій Геровкін – перша бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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