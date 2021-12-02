"Байрактари" не заходять на окуповану територію, - командувач ООС

"Всі одиниці, які є в нас на озброєнні, успішно виконують задачі".

Командувач об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що українські безпілотники "Байрактар" постійно працюють на Донбасі, але не заходять на окуповану територію.

Про це він сказав в інтерв'ю "Донбас.Реаліям".

"«Байрактари» постійно працюють, але працюють як це визначено всіма нашими угодами – не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю противника. Вони пробують протидіяти «Байрактарам», але на даний момент всі одиниці, які є в нас на озброєнні, успішно виконують задачі", - розповів генерал.

За словами Павлюка, куплені у Туреччини безпілотники дозволили Україні вивчити всі об'єкти противника: угруповання, позиції, склади, скупчення техніки. "Чудова машина, яка при відповідних погодних умовах дає нам можливість спостерігати повністю за діяльністю противника", - похвалився командувач ООС.

Водночас він сказав, що після появи "Байрактарів" в зоні проведення бойових дій окупаційні війська почали дуже посилюватись системами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони за рахунок "російських фахівців на російській техніці".

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Угоду з Baykar Defense про поставку Bayraktar TB2 було підписано на початку 2019 року, а в жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі.

Україна планує побудувати завод для локалізації виробництва "Байрактарів".