Блінкен: Дотримання Мінських домовленостей могло б вирішити проблему Донбасу

Держсекретар США наголосив, що якщо Росія продовжуватиме агресію проти України, це матиме серйозні наслідки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що вирішенням проблеми на сході України стало б виконання умов Мінських домовленостей.

Про це він розповів в інтерв'ю латвійському телеканалу LTV у Ризі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські домовленості мають бути виконані. Українці кажуть те саме. Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило б проблему Донбасу на сході України", - заявив Блінкен.

Держсекретар зазначив, що перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбудеться в Стокгольмі, він провів консультації щодо російсько-українського конфлікту з союзниками, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Всі вони були зосереджені на наших побоюваннях щодо ситуації в Україні та навколо неї", - наголосив Блінкен.

"Я думаю, що зможу відобразити не лише думку Сполучених Штатів, а й усіх союзників з НАТО..., що якщо Росія продовжуватиме агресію проти України, це матиме серйозні наслідки", - додав Держсекретар.

Раніше Блінкен також заявив, що на зустрічі з Лавровим закликає Росію відвести війська від кордону з Україною.

"Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра", - сказав він.

Нагадаємо, 20 листопада начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія зосередила 92 тисячі військових біля кордонів та може готувати наступ на січень-лютий. 29 листопада голова МЗС Кулеба заявив, що чисельність російських військ біля України збільшилася до 115 тисяч.

Президент Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією - залякування, але не виключає наступу. улеба у свою чергу казав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.

Президент РФ Володимир Путін 30 листопада нагадав, що про ймовірний напад Росії на Україну говорили ще весною, але цього не сталося. Він сказав, що "все буде добре", якщо будуть враховані інтереси України. 1 грудня Путін заявив, що вимагає від НАТО гарантій того, що Україна не стане членом альянсу. Держдеп завив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки Росією широкомасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 2014 року.

Як відомо, 12 лютого 2015 року учасники програми Тристоронньої контактної групи за підсумками переговорів в Мінську підписали "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод". Ці домовленості, зокрема, передбачали негайне і всеохопне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також відведення важкого озброєння обома сторонами на однакові відстані. Передбачалося також відновлення Україною повного контролю над держкордоном; виведення з Донбасу російських найманців і незаконних збройних формувань і техніки.