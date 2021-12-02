Президенти України, Литви та Польщі закликали світ посилити санкції проти Росії - заява

Зокрема, сторони підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

Президент України Володимир Зеленський, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда за результатами переговорів у форматі Люблінського трикутника у четвер схвалили спільну заяву.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у заяві президенти України, Литви та Польщі закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через її триваючу агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій.

Зокрема, сторони підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

“Литовська Республіка та Республіка Польща підтверджують свою повну підтримку членства України в ЄС та НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, президенти висловили взаємну підтримку та солідарність у зв’язку з міграційною кризою, штучно створеною та організованою Мінськом на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордонах, та заявили про рішучість об’єднати зусилля для протидії цій кризі. Вони також відзначили, що ця гібридна атака є прямою загрозою безпеці всієї Європи.

Сторони підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки і в цьому зв’язку висловили глибоку стурбованість проектом «Північний потік – 2», який є викликом для безпеки європейського регіону. Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент.

Президенти трьох країн також висловили особливу стурбованість у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб.