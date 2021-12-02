​У Данії 27 людей ночували в магазині IKEA через сильний снігопад

"Бранцям" негоди запропонували каву та тістечка, і навіть - пиво.

У місті Ольборг в Данії шестеро покупців та 21 співробітник змушені були переночувати в магазині IKEA через сильний снігопад.

Про це повідомляє "Данське Радіо".

Менеджер магазину розповів, що для того, щоб люди могли спати на диванах, відкрили виставкову зону. Він також зазначив, що серед "бранців" панує хороша атмосфера - їм запропонували каву та тістечка, і навіть - пиво.

Співробітник також додав, що це - перший подібний випадок за 16 років його роботи в магазині.

Раніше в Великобританії відвідувачі концерту триб'ют-гурту Oasis, які зібрались у готелі Tan Hill Inn у високогірному районі Йоркширу, не змогли повернутися додому через снігопад після того як країну накрив шторм "Арвен". У закладі на три дні застрягли близько 60 людей. Персонал готелю розважав їх, проводячи вікторини та настільні ігри, а також - караоке. За словами відвідувача готелю Мартіна Овертона, атмосфера була "чудова" й "усім вистачало пива".

Нагадаємо, раніше 4 тисячі туристів застрягли в дорозі у французькі Альпи через хуртовину.

У січні минулого року на схід Канади обрушився найсильніший за останні 20 років снігопад.