Польща відкинула пропозицію Єврокомісії щодо вирішення проблеми з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Європейська комісія запропонувала Польщі, Литві та Латвії тимчасові заходи для полегшення процедури надання притулку мігрантам на кордоні з Білоруссю. Однак посол Польщі при Європейському Союзі назвав цю пропозицію "контрпродуктивною".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Єврокомісія запропонувала запровадити на найближчі пів року заходи для полегшення процедури надання притулку. У пресрелізі, опублікованому 1 грудня, говориться, що якщо пропозиція Брюсселя буде прийнята, у держав ЄС з'явиться можливість збільшити термін реєстрації прохань про притулок до чотирьох тижнів замість тих, що є зараз - від 3 до 10 днів, причому на строго визначених прикордонних контрольно-пропускних пунктах. Це дозволить перевіряти клопотання безпосередньо на кордоні, а ривалість усієї процедури може становити до 16 тижнів.

Польська влада відкинула цю пропозицію. А посол Польщі при ЄС Анджей Садось заявив, що продовження термінів реєстрації та розгляду клопотань про притулок - контрпродуктивне. Також, на його думку, процес надання притулку мігрантам має бути повністю припинений.

Садось вважає, що ці заходи призведуть лише до "надмірного навантаження" під час розгляду клопотань.

"Єврокомісія прийняла рішення, протилежне тому, що ми запропонували. Ми запропонували, щоб відповіддю на гібридну атаку була можливість призупинення процедур надання притулку, а не продовження їх термінів", - зазначив посол.

За даними Єврокомісії, до ЄС з початку року переїхали через Білорусь уже майже 8 тисяч мігрантів. З них майже 4300 проникли до Литви, близько 3200 – до Польщі та понад 400 – до Латвії.

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

Протягом кількох тижнів тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон та потрапити до ЄС. Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС для дестабілізації ситуації на Заході.

Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які сусідять з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.

25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі. Він також заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

Сьогодні, 2 грудня, набувають чинності нові санкції ЄС проти причетних до доставки мігрантів до Білорусі. Комітет постійних представників країн-членів ЄС одноголосно підтримав пакет відповідних штрафних заходів, які тепер мають бути затверджені Радою ЄС. Оприлюднення рішення щодо санкцій в офіційному журналі ЄС також заплановане на 2 грудня.