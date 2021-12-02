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Про контакти між Байденом і Путіним наразі говорити зарано, - Білий дім

"Поки що нічого оголосити з приводу можливої телефонної розмови чи інших контактів між президентами Байденом і Путіним".

Про контакти між Байденом і Путіним наразі говорити зарано, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Адміністрація США виступає за діалог із спірних питань з Росією, і такі контакти підтримуються на високому рівні. Втім наразі про можливу телефонну розмову чи інші контакти між президентами Байденом і Путіним говорити зарано.

Про це заявила у четвер представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє “Інтерфакс-Україна”

"Важко нас звинуватити в тому, що ми не ведемо дискусій з Росією з огляду на те, що якраз сьогодні наш держсекретар і міністр закордонних справ Росії змогли поспілкуватися", - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що прагнення Росії отримати від США та їх союзників гарантії безпеки.

"Ми регулярно підтримуємо контакти на високому рівні", - наголосила Псакі.

При цьому вона зазначила, що "поки що нічого оголосити з приводу можливої телефонної розмови чи інших контактів між президентами Байденом і Путіним".

Псакі, відповідаючи на запитання, не стала коментувати заяви російської сторони щодо необхідних від Заходу гарантій безпеки.

Раніше у Білому домі повідомляли, що Вашингтон здійснював контакти з російськими офіційними особами через стягування російських військ до кордону України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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