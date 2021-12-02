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Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц вирішив піти з політики

Лідер ÖVP став батьком і хоче присвятити час синові.

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц вирішив піти з політики
Фото: facebook.com/sebastiankurz.at

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц вирішив скласти повноваження лідера Австрійської народної партії (ÖVP) та піти з політики.

Про це він оголосив на спеціальному брифінгу в четвер, 2 грудня.

Курц, який відігравав ключову роль в австрійській політиці з 2017 року, два місяці тому пішов у відставку з посади глави уряду через корупційний скандал.

Антикорупційна прокуратура Австрії (WKStA) почала розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

Проте на брифінгу він заявив, що рішення піти з політики насамперед пов'язане з народженням сина. Колишній канцлер став батьком минулого тижня.

При цьому він наголосив, що з нетерпінням чекає моменту, коли зможе в суді довести свою невинуватість.

Себастьяну Курцу в 2021 році виповнилось 36 років.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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