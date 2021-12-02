Кулеба поінформував голову МЗС Угорщини щодо безпекової ситуації на кордоні

Сторони погодилися, що безпека України - це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО.

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях міністерського засідання НАТО в Ризі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

.

Дмитро Кулеба поінформував угорського міністра щодо безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України в контексті триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Сторони погодилися зі спільним розумінням, що попри окремі складні питання українсько-угорських відносин, безпека України - це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін нагородив орденом Дружби главу МЗС Угорщини Петера Сіярто за великий внесок у розвиток відносин із Росією.