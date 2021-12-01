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Росія почала військові навчання поблизу кордонів України

Понад 10 тис. російських військовослужбовців здійснили марші до районів загальновійськових полігонів.

Росія почала військові навчання поблизу кордонів України
Фото: EPA/UPG

У Росії почалися військові навчання в Південному військовому окрузі, що межує з Україною.

Про це повідомляє пресслужба міноборони РФ.

"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп (БТГр) мотострілкових з'єднань Південного військового округу (ПВО) здійснили марші до районів загальновійськових полігонів. У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО", - заявили в Міноборони.

За даними російського відомства, бойове злагодження підрозділів організовано більш ніж на 30 загальновійськових полігонах. Для розміщення особового складу розгорнуті польові табори на базі основних полігонів у Ростовській, Волгоградській, Астраханській областях, Північній Осетії, Інгушетії, Ставропіллі та в окупованому Криму (полігон Опук).

Нагадаємо, Білорусь готує проведення спільних з Росією військових навчань щодо прикриття південних кордонів. Таким чином, маневри здійснюватимуться біля кордону з Україною.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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