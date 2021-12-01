Кулеба заручився підтримкою союзників НАТО на тлі загрози нової хвилі агресії РФ проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заручився підтримкою союзників НАТО на тлі загрози нової ескалації російської агресії проти України. Про це повідомляють на сайті МЗС.
Кулеба сьогодні бере участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО.
Зазначається, що міністр спростував російські фейки про те, що Україна готує наступ на Донбас. Він підкреслив відданість України виключно політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту та готовність продовжувати роботу в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату.
"Україна активно працює з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування, який складається з політичних, економічних та безпекових заходів. Він спрямований на те, щоб знеохотити Росію від найгіршого сценарію дій. Демонструючи силу зараз, ми уникаємо потреби доводити її пізніше", – заявив Дмитро Кулеба.
Він зауважив також, що посилення України взаємовигідне для НАТО. Союзники висловили тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
У Twitter міністр повідомив, що в межах заходу зустрівся у Ризі з угорським колегою Петером Сіярто та британською колегою Ліз Трасс.
Із Трасс Кулеба обговорив "конкретні кроки задля стримування триваючої агресивної політики РФ".
"Комплексний пакет стримування демотивує Москву від хибних рішень", – зауважив голова зовнішньополітичного відомства України.
Також міністр зустрівся із естонською колегою Євою-Марією Лійметс.
"Обговорили шляхи ефективної протидії агресивній політиці РФ щодо України і Балто-Чорноморського регіону. Вдячний Естонії за тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності, євроатлантичних прагнень України", – зазначив він.
Чудова зустріч у Ризі з естонською колегою Євою-Марією Лійметс. Обговорили шляхи ефективної протидії агресивній політиці РФ щодо України і Балто-Чорноморського регіону. Вдячний Естонії за тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності, євроатлантичних прагнень України. pic.twitter.com/E4V03CnM77— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2021
Нагадаємо, напередодні візиту до Риги Дмитро Кулеба заявив, що настав час для обговорення питання конкретної допомоги з боку НАТО для всього Чорноморського регіону. Кулеба підкреслив, що Альянс зацікавлений в силі України, адже це запорука безпеки блоку на східному фланзі.