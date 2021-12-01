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Кулеба заручився підтримкою союзників НАТО на тлі загрози нової хвилі агресії РФ проти України

Міністр закордонних справ бере участь у засіданні Північноатлантичної ради – найвищого політичного органу, який ухвалює рішення в Альясні. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заручився підтримкою союзників НАТО на тлі загрози нової ескалації російської агресії проти України. Про це повідомляють на сайті МЗС.

Кулеба сьогодні бере участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО. 

Зазначається, що міністр спростував російські фейки про те, що Україна готує наступ на Донбас. Він підкреслив відданість України виключно політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту та готовність продовжувати роботу в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату.

"Україна активно працює з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування, який складається з політичних, економічних та безпекових заходів. Він спрямований на те, щоб знеохотити Росію від найгіршого сценарію дій. Демонструючи силу зараз, ми уникаємо потреби доводити її пізніше", – заявив Дмитро Кулеба.

Він зауважив також, що посилення України взаємовигідне для НАТО. Союзники висловили тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. 

У Twitter міністр повідомив, що в межах заходу зустрівся у Ризі з угорським колегою Петером Сіярто та британською колегою Ліз Трасс. 

Петер Сіярто і Дмитро Кулеба
Фото: Twitter Дмитро Кулеба
Петер Сіярто і Дмитро Кулеба
 

Із Трасс Кулеба обговорив "конкретні кроки задля стримування триваючої агресивної політики РФ". 

"Комплексний пакет стримування демотивує Москву від хибних рішень", – зауважив голова зовнішньополітичного відомства України. 

Ліз Трасс і Дмитро Кулеба
Фото: Twitter Дмитро Кулеба
Ліз Трасс і Дмитро Кулеба

Також міністр зустрівся із естонською колегою Євою-Марією Лійметс.

"Обговорили шляхи ефективної протидії агресивній політиці РФ щодо України і Балто-Чорноморського регіону. Вдячний Естонії за тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності, євроатлантичних прагнень України", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні візиту до Риги Дмитро Кулеба заявив, що настав час для обговорення питання конкретної допомоги з боку НАТО для всього Чорноморського регіону. Кулеба підкреслив, що Альянс зацікавлений в силі України, адже це запорука безпеки блоку на східному фланзі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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