Єрмак оцінив загрозу повномасштабної ескалації з боку Росії

"Скажу так: ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає високими ризики повномасштабної ескалації з боку Російської Федерації. Але він сподівається, що цього не станеться.

Про це керівник ОП заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Скажу так: ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться", - сказав Андрій Єрмак.

Голова ОП також озвучив думку щодо того, навіщо все це Кремлю. За його словами, вся мотивація у великій політиці - великі інтереси, і про них можна тільки здогадуватися.

"Я вважаю, ми робимо все, в тому числі, на дипломатичній арені. Про це не прийнято багато говорити, але повірте, ми робимо все можливе. І ми відчуваємо величезну повагу до нашого президента і нашої країни. Всі цінують його чесність і вважають його сильним лідером. І тому сьогодні все, що планується керівництвом України, проходить в рамках практично щоденних консультацій з іншими світовими лідерами", - заявив він.

Єрмак звернув особливу увагу, що сьогодні в України налагоджені партнерські відносини з країнами і об'єднаннями, які відіграють ключову роль, - США, Великобританія, Туреччина, Франція, Німеччина і ЄС в цілому.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 тис. військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії. У РНБО наразі не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що варіант вторгнення в Україну перебуває в Москві "на столі". Про ухвалення остаточного рішення невідомо, адже Росія відмовляється прозоро пояснити свої дії та військові просування.

30 листопада президент Росії Володимир Путін висловився щодо ймовірної воєнної загрози для України з боку РФ. Він заявив, що про "ймовірне введення" російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього й досі не сталося. Президент РФ висловив переконання, що "все буде добре".