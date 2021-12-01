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Нардепи "Слуги народу" в день виступу Зеленського вбралися у футболки "За президента. Проти олігархів"

Отримати одяг можуть винятково представники монобільшості. 

Нардепи "Слуги народу" в день виступу Зеленського вбралися у футболки "За президента. Проти олігархів"
Фото: Анна Стешенко

Парламентарі фракції "Слуга народу" в день виступу Володимира Зеленського перед Верховною Радою вбралися у футболки зі словами підтримки президента.

За словами кореспондента LB.ua, футболки роздають в секретаріаті винятково "слугам".

У вбранні з написом "За президента. Проти олігархів", зокрема, Данило Гетманцев і Сергій Мандзій, а також Микола Тищенко.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, що президент почне свій виступ перед Радою сьогодні о 10 годині. За словами його речника Сергія Никифорова, в щорічному зверненні до парламенту він говоритиме про стан України на цей момент і про становище держави на міжнародній арені.

Він також анонсував "родзинки" і "несподіванки". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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