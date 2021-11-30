Питання позбавлення мандатів виключених з фракції "Слуга народу" депутатів лишається відкритим, – Фролов

Народний депутат "Слуги народу", член Регламентного комітету парламенту Павло Фролов заявив, що питання позбавлення депутатських мандатів мажоритарників, які вийшли зі складу фракції СН, лишається відкритим.

Вихід депутата з фракції, згідно з Конституцією, є причиною для дострокового припинення повноважень. У своєму Telegram нардеп пояснив, що твердження про гарантоване збереження мандату за мажоритарником (не списочником) в разі виключення з фракції ґрунтується на рішення Конституційного суду №12-рп/2008, яке визначило "вихід" депутата із фракції як "припинення депутатом свого перебування у складі фракції політичної партії, за списком якої його було обрано депутатом".

"Проте, це рішення було ухвалено під час дії пропорційної виборчої системи та за умов відсутності у Верховній Раді депутатів, обраних в одномандатних округах. У конституційному поданні від 16 жовтня 2006 року питання від 50 депутатів ставилося лише про наслідки виходу з фракції депутатів-списочників. Мажоритарників тоді просто не було. У вищезгаданому рішенні КСУ було також зазначено, що належність депутата до фракції Основний Закон закріплює як його конституційний обов'язок, а не як право. Тому положення Закону "Про статус народного депутата України" щодо права депутата вільно виходити зі складу фракції (групи), а також не входити до жодної зареєстрованої фракції, були визнані неконституційними", – заявив він.

Фролов вважає, що ці положення рішення Конституційного суду неможливо застосувати у роботі парламенту цього скликання, "оскільки вони зовсім застаріли та не відповідають виборчій системі, за якою було обрано чинний парламент". Він нагадав, що в СН нема мажоритарників, які перемогли як самовисуванці – субʼєктом висунення була партія. "Приблизно порівну розділилися думки з цього питання серед авторитетних юристів. Зрештою з'їзду партії "Слуга народу", а потім, можливо, і Центральній виборчій комісії незабаром доведеться вирішувати цей правовий ребус. Крім цього, є шанс спробувати захиститись в адміністративному суді або написати ще одне подання до Конституційного суду", – попередив він.

Нагадаємо, сьогодні мажоритарник 75 округу (Запоріжжя) Роман Соха заявив, що виходить з фракції "Слуга народу" через незгоду з кадровою політикою влади, зокрема в частині призначення Ігоря Шурми та Олега Татарова заступниками голови Офісу президента.

Соха, який входить до складу МФО "Розумна політика" Дмитра Разумкова, також сказав, що слідом за ним із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще більше 10 нардепів-мажоритарників.

Раніше зі "Слуги народу" виключили народних депутатів Артема Дмитрука та Людмилу Буймістер. Торік це ж відбулося з Гео Леросом.