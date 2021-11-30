Зеленський призначив очільника контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Згідно з указом №606/2021 від 30 листопада, цю посаду обійме Олександр Поклад.

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - сказано в документі.

Напередодні голова держави звільнив Олександра Руснака з посади очільника контррозвідки СБУ.

Руснак був начальником Департаменту контррозвідки СБУ 12 вересня 2019 року.

Про причини його звільнення не повідомляли. Однак звільнення керівника контррозвідки української спецслужби збіглося у часі із відкриттям СБУ провадження за фактом підготовки державного перевороту.

За даними спецслужби, захоплення державної влади готували громадяни Росії та України. Детальнішу інформацію в СБУ пообіцяли повідомити згодом.