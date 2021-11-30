Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Виховання газом
Виховання газом
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
ГоловнаПолітика

Зеленський призначив очільника контррозвідки СБУ

Наступником Олександра Руснака став Олександр Поклад.

Зеленський призначив очільника контррозвідки СБУ
Фото: mintrans.news

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Згідно з указом №606/2021 від 30 листопада, цю посаду обійме Олександр Поклад.

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - сказано в документі.

Напередодні голова держави звільнив Олександра Руснака з посади очільника контррозвідки СБУ.

Руснак був начальником Департаменту контррозвідки СБУ 12 вересня 2019 року.

Про причини його звільнення не повідомляли. Однак звільнення керівника контррозвідки української спецслужби збіглося у часі із відкриттям СБУ провадження за фактом підготовки державного перевороту.

За даними спецслужби, захоплення державної влади готували громадяни Росії та України. Детальнішу інформацію в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також