Железняк: "Зміна формули на залізну руду не призведе до втрати доходів фінансово-промислових груп"

За його словами, вартість руди для бізнесу Ахметова лишиться такою ж.

Вартість руди для бізнесу Ріната Ахметова після ухвалення законопроєкту 5600 лишиться такою ж, як була раніше. Про це у відповідь на запитання кореспондента LB.ua повідомив перший заступник голови фінансового комітету, очільник фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Вона буде привʼязана до ціни на світових ринках, зокрема Китай, просто та різниця, що там прибирали ціну фрахту – логістику. Воно, чесно, сказати, що сильно вплине на надходження – ні. Головна проблема була, що відсоток, коли вартує руда $100 або 200, він значно був знижений під час опрацювання в Кабінеті міністрів. І у Верховну Раду ордразу рента була внесена занижена", – зазначив він.

Железняк наголосив, що найголовніші зміни щодо ренти відбулися під час перебування документу в уряді, "і, чесно говорячи, зараз це воно несильно вплине на дохідну частину бюджету".

"Правка ще одна пройшла що стосується компенсацій для сільськогосподарських виробників – дуже складна формула, і злетіла правка щодо нарахування ПДВ під час обігу акцизних товарів, зокрема тютюну. Це достатньо технічна правка. Все інше пройшло в тому вигляді, який був підготований комітетом", – пояснив він.

Нардеп заявив також, що вперше за історію IX скликання був порушений принцип податкової визначеності.

Нагадаємо, парламент сьогодні нарешті ухвалив законопроєкт 5600, розгляд якого в другому читанні відкладали декілька разів. Під час розгляду правок за спецпроцедурою депутатам вдалося відхили поправку №97 щодо формули ренти на руду. Депутати говорили, що її відхилення "буде коштувати Ахметову ще кілька мільярдів".

Докладніше про те, як змінився текст законопроєкту до другого читання, читайте в тексті народного депутата, глави фракції "Голос" Ярослава Железняка на LB.ua.

Учора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що за 5600 збереться понад 230 голосів. Водночас джерела LB.ua у фракції говорили, що щодо документу станом на 29 листопада ще тривали перемовини, зокрема з групами "Довіра" і "За майбутнє".

Розгляд законопроєкту 5600 переносили вже тричі. До цього він стояв у порядку денному на 18 листопада, але був знятий із розгляду. Як відомо, у бюджет-2022 закладають гроші, надходження яких очікується від цього законопроєкту.

5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. 17 листопада голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів.

Законопроєкт слухали за спецпроцедурою, тобто голосували тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.