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Майже 66% українців не хочуть обирати владу через інтернет, - КМІС

Найбільше прихильників онлайн-виборів у наймолодшій віковій групі опитаних.

Майже 66% українців не хочуть обирати владу через інтернет, - КМІС
Фото: delfi.lt

65,9% українців негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет. Про позитивне ставлення заявили 29% опитаних.

Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 26-29 листопада.

"Хоча серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення, але чим молодші респонденти, тим краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет", - зазначають соціологи.

Зокрема, у наймолодшій віковій групі (від 18 до 29 років) дистанційне голосування підтримують 42,5% опитаних (проти 54,5%), а у старшій (від 60 років) - лише 16,8% (проти 76,8%).

Нагадаємо, під час пресмарафону минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що питання цифрових виборів в Україні пропрацьовують з Apple і Microsoft. Голова держави зауважив, що в разі проведення виборів у онлайні традиційний похід на дільницю ніхто не буде скасовувати.

30 листопада президент повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння між Мінцифри та американською компанією Apple. За словами Зеленського, Україна стане другою країною у світі [після США], яка проведе перепис населення у співпраці з Apple.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 1 203 респондентів віком 18 років і більше, які проживають у всіх регіонах України, підконтрольних уряду. Вибірка репрезентативна, статистична похибка з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12% та 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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