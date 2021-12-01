Арахамія заявив, що СБУ через декілька тижнів може надати "цікаві новини" щодо підготовки держперевороту

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через деякий час Служба безпеки України може надати нову інформацію про підготовку можливого державного перевороту.

Про це він повідомив в кулуарах парламенту журналістам, передає кореспондент Lb.ua.

"Давайте надамо декілька тижнів Службі безпеки України. Я думаю, нас всіх чекають цікаві новини", – заявив парламентар.

Арахамія підкреслив, що на пресконференції президент не "анонсував" державний переворот, а висловив пересторогу.

"Він озвучив можливий сценарій", – зазначив він.

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція – його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова.

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов.

У СБУ 29 листопада повідомили, що Головне слідче управління здійснює досудове розслідування в провадженні за фактом підготовки громадянами України і Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади. Хто фігурує в справі – не повідомляється.