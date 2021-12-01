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Арахамія заявив, що СБУ через декілька тижнів може надати "цікаві новини" щодо підготовки держперевороту

Голова фракції СН підкреслив, що президент не анонсував переворот, а висловив пересторогу. 

Арахамія заявив, що СБУ через декілька тижнів може надати "цікаві новини" щодо підготовки держперевороту
Давид Арахамія
Фото: пресслужба партії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через деякий час Служба безпеки України може надати нову інформацію про підготовку можливого державного перевороту.

Про це він повідомив в кулуарах парламенту журналістам, передає кореспондент Lb.ua.

"Давайте надамо декілька тижнів Службі безпеки України. Я думаю, нас всіх чекають цікаві новини", – заявив парламентар. 

Арахамія підкреслив, що на пресконференції президент не "анонсував" державний переворот, а висловив пересторогу. 

"Він озвучив можливий сценарій", – зазначив він. 

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція – його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. 

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова. 

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов

У СБУ 29 листопада повідомили, що Головне слідче управління здійснює досудове розслідування в провадженні за фактом підготовки громадянами України і Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади. Хто фігурує в справі – не повідомляється. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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