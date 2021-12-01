Його колега по фракції прийшла в Раду у футболці "Хто з них кріт" і зображеннями Зеленського та Єрмака.

Народного депутата Олексія Гончаренка ("Євросолідарність") не пустили до зали Верховної Ради з плакатом із зображенням QR-коду.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Колеги дуже переживають, думають, напевно, що це і є державний переворот", – зіронізував він.

Фото: Анна Стешенко

За QR-кодом відкривається відеозвернення Гончаренка.

Колеги нардепа по фракції, зокрема Ніна Южаніна, прийшла до парламенту в футболці "Хто з них кріт" і зображеннями Володимира Зеленського і Андрія Єрмака.

"Слуги народу" тим часом ходять у футболках "За президента. Проти олігархів".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, що президент почне свій виступ перед Радою сьогодні о 10 годині. За словами його речника Сергія Никифорова, в щорічному зверненні до парламенту він говоритиме про стан України на цей момент і про становище держави на міжнародній арені.

Він також анонсував "родзинки" і "несподіванки".