Народного депутата Олексія Гончаренка ("Євросолідарність") не пустили до зали Верховної Ради з плакатом із зображенням QR-коду.
Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту.
"Колеги дуже переживають, думають, напевно, що це і є державний переворот", – зіронізував він.
За QR-кодом відкривається відеозвернення Гончаренка.
Колеги нардепа по фракції, зокрема Ніна Южаніна, прийшла до парламенту в футболці "Хто з них кріт" і зображеннями Володимира Зеленського і Андрія Єрмака.
"Слуги народу" тим часом ходять у футболках "За президента. Проти олігархів".
Нагадаємо, що президент почне свій виступ перед Радою сьогодні о 10 годині. За словами його речника Сергія Никифорова, в щорічному зверненні до парламенту він говоритиме про стан України на цей момент і про становище держави на міжнародній арені.
Він також анонсував "родзинки" і "несподіванки".