Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Виховання газом
Виховання газом
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
ГоловнаПолітика

Лукашенко назвав Крим "де-факто і де-юре російским" і зібрався з Путіним у Севастополь

Білоруський диктатор заявив, що його приїзд до Криму означатиме "визнання півострова частиною Росії".

Лукашенко назвав Крим "де-факто і де-юре російским" і зібрався з Путіним у Севастополь
Фото: РИА Новости

Олександр Лукашенко заявив, що "Крим де-факто був російським", а після після невизнаного Україною та міжнародною спільнотою референдуму "став де-юре російським".

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю гендиректору агентства "Росія сьогодні" Дмитру Кисельову.

Він заявив, що відвідати окупований Росією півострів він має "повне право, під чиїм би протекторатом не був Крим".

"Це й мій Крим. Уперше на морі я побував у Криму, коли мої старші діти були ще маленькими", - розповів Лукашенко.

Також він заявив, що має намір відвідати Крим, і щодо цього є домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним.

Почати таку подорож він хотів би з відвідування Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено.

"Путін мені багато розповідав про нинішню базу ВВС у Севастополі. Військово-космічних сил. Дуже багато. Я говорю: коли запросиш, тоді й полетимо. І я йому запропонував тоді другу умову - у Севастополі приземлитися", - поділився спогадами Лукашенко.

Лукашенко заявив, що його приїзд до Криму означатиме "визнання півострова частиною Росії".

"Якщо Президент уже туди приїхав із Президентом Росії, слухайте, які ще можуть бути визнання? Ні для мене, ні для Путіна це не секрет. І, більше того, це просто якесь питання, якого не існує. Між мною та Путіним такого питання немає", - наголосив він.

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова Російською Федерацією.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та виїзд дозволено лише через дорожні та залізничні пункти пропуску, розташовані на адміністративній межі між Кримом і материковою Україною. Особам, які перетинають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.

У серпні 2021-го Олександр Лукашенко підтвердив, що може визнати Крим російським, і поклав відповідальність за це на Україну.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також