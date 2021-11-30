Білоруський диктатор заявив, що його приїзд до Криму означатиме "визнання півострова частиною Росії".

Олександр Лукашенко заявив, що "Крим де-факто був російським", а після після невизнаного Україною та міжнародною спільнотою референдуму "став де-юре російським".

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю гендиректору агентства "Росія сьогодні" Дмитру Кисельову.

Він заявив, що відвідати окупований Росією півострів він має "повне право, під чиїм би протекторатом не був Крим".

"Це й мій Крим. Уперше на морі я побував у Криму, коли мої старші діти були ще маленькими", - розповів Лукашенко.

Також він заявив, що має намір відвідати Крим, і щодо цього є домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним.

Почати таку подорож він хотів би з відвідування Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено.

"Путін мені багато розповідав про нинішню базу ВВС у Севастополі. Військово-космічних сил. Дуже багато. Я говорю: коли запросиш, тоді й полетимо. І я йому запропонував тоді другу умову - у Севастополі приземлитися", - поділився спогадами Лукашенко.

Лукашенко заявив, що його приїзд до Криму означатиме "визнання півострова частиною Росії".

"Якщо Президент уже туди приїхав із Президентом Росії, слухайте, які ще можуть бути визнання? Ні для мене, ні для Путіна це не секрет. І, більше того, це просто якесь питання, якого не існує. Між мною та Путіним такого питання немає", - наголосив він.

Лукашенко таки признал Крым российским👇

Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума — Лукашенко в интервью РИА Новости. pic.twitter.com/QFN67iy7ZY — Дубравка (@Iva3Iva) November 30, 2021

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова Російською Федерацією.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та виїзд дозволено лише через дорожні та залізничні пункти пропуску, розташовані на адміністративній межі між Кримом і материковою Україною. Особам, які перетинають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.

У серпні 2021-го Олександр Лукашенко підтвердив, що може визнати Крим російським, і поклав відповідальність за це на Україну.