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Наслідки 5600 відчує на собі кожен підприємець, - Южаніна

Нардепка вважає, що "слугам" має бути соромно за цей закон.

Наслідки 5600 відчує на собі кожен підприємець, - Южаніна
Ніна Южаніна
Фото: Макс Требухов

Закон 5600 писався «слугами народу» разом з податківцями, тому кожен підприємець відчує на собі його наслідки. Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна у парламенті.

«Вам має бути соромно за сьогоднішнє ведення розгляду цього важливого для країни проєкту закону. Я думаю, що ви понесете політичну відповідальність за такі свої дії однозначно», – звернулася Южаніна до Голови Верховної Ради Стефанчука.

«Я б хотіла усіх українців попередити і особливо депутатів, які так дружно натискали на зелену кнопку, що фіскальні новели цього проєкту закону, особливо в частині адміністрування, готувалися головою комітету спільно з виконуючим обов’язки голови Державної податкової служби Олейніковим. Це він наполягав на всіх цих утисках, на додаткових повноваженнях, які ви надали державній податковій службі», – наголосила Южаніна.

За її словами, закон передбачає, що «над кожним платником має стояти ще податківець, БЕБівець з нагайкою і з додатковими можливостями для утискання бізнесу».

«Я бажаю вам відчути на собі, на своїй шкурі всі ці норми, за які ви проголосували. Ганьба вам, «cлуги народу», і тим, хто підголосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей», – наголосила Ніна Южаніна.

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