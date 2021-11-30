Зміни до Податкового кодексу мають вноситись за пів року, а не два тижні до Нового року.

Перший заступник голови фінансового і податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк вважає, що так званий ресурсний законопроєкт №5600 може порушити принцип податкової стабільності.

Про це він сказав в кулуарах парламенту в вівторок, 30 листопада.

"Ми [представники частини фракції "Голосу"] будемо голосувати червоною. Я особисто провів, напевно, біля ста годин за цим законопроєктом, досконало його знаю. Якщо цей законопроєкт буде прийнято, в найкращому випадку він вступить в силу за два тижні до початку нового року. Наскільки я пам'ятаю, представники "Слуги народу" заявляли, що вони будуть дотримуватися принципу податкової стабільності. Що це таке? Це означає, що будь-які податкові зміни мають бути прийняті за пів року до початку нового бюджетного періоду. Зараз ми говоримо про внесення змін за два тижні до Нового року, це порушення законодавства. Це буде погано впливати на інвестиційний клімат", - наголосив Железняк.

Крім того, він підкреслив, що є багато зауважень до самої суті законопроєкту.

Железняк прогнозує, що у разі прийняття в цілому може повторити долю закону про олігархів з порушенням процедури розгляду.

"Вчора Давид Арахамія заявив, що у нього є 230-235 голосів. Це означає, що серед 152 правок, які будуть підніматися на підтвердження кожного разу у влади буде необхідність в 226 голосах. Не буду вам розповідати, що це нереально. Я запевняю, що деякі правки не наберуть необхідну кількість голосів. В найкращому випадку це призведе до того, що буде необхідність знову переголосовувати законопроєкт, як ми бачили з законом про олігархи. В іншому разі, може бути прийнято розбалансований податковий закон. Податковий кодекс - дуже складний, і будь-яка крапка чи кома збиває цілу галузь. Такі приклади у нас, на жаль, були", - підкреслив Железняк.

Нагадаємо, законопроєкт 5600, від початку названий "антиахметівським", містить низку змін до Податкового кодексу. Планувалося, що він допоможе залучити в бюджет близько 30 млрд гривень.

Між першим і другим читанням депутати прибрали дискусійні норми щодо збільшення оподаткування, водночас, згідно з аналізом, документ змінили так, що найбільші фінансово-промислові групи зможуть платити ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

Законопроєкт №5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня. Друге читання буде відбуватися за спеціальною процедурою, тобто голосуватимуть тільки за пріорітетні правки, а не всі 11 тисяч.