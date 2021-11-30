При цьому рух SaveФОП "відхрещується" від сьогоднішнього мітингу.

Під Верховною Радою вранці 30 листопада зібрався мітинг. Учасники протесту прийшли з плакатами і прапорами, передає кореспондент Lb.ua.

Серед гасел учасників акції – "ФОП – основа нації, ні фіскалізації", "Зеленський, зустрінемось на виборах", "Не чуєш ФОпів – втрачаєш рейтинг".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Судячи з плакатів, мітингарі виступають проти фіскалізації, що має набути чинності з нового року. З 1 січня всі фізичні особи-підприємці повинні будуть використовувати касові апарати. Правило не поширюється на ФОПів 1-ої групи і тих, хто працює з бізнесом без проведення розрахункових операцій.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

На сторінці SaveФОП – руху, що раніше активно протестував через фіксалізацію, вказано, що до сьогоднішнього мітингу вони не мають стосунку. Їхній протест заплановано на завтра, вони вимагатимуть ухвалення законопроєкту 5866.

Цей документ, згідно з пояснювальною запискою, передбачає "відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування з урахуванням найманих працівників, налагодження ефективного обліку їх доходів".

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому компромісний законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОП. Згідно з ним введення касових апаратів для неризикових груп було відтерміновано до 2022 року.