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Під Радою зібрався мітинг проти фіскалізації для ФОПів

При цьому рух SaveФОП "відхрещується" від сьогоднішнього мітингу. 

Під Верховною Радою вранці 30 листопада зібрався мітинг. Учасники протесту прийшли з плакатами і прапорами, передає кореспондент Lb.ua. 

Серед гасел учасників акції – "ФОП – основа нації, ні фіскалізації", "Зеленський, зустрінемось на виборах", "Не чуєш ФОпів – втрачаєш рейтинг". 

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Судячи з плакатів, мітингарі виступають проти фіскалізації, що має набути чинності з нового року. З 1 січня всі фізичні особи-підприємці повинні будуть використовувати касові апарати. Правило не поширюється на ФОПів 1-ої групи і тих, хто працює з бізнесом без проведення розрахункових операцій.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

На сторінці SaveФОП – руху, що раніше активно протестував через фіксалізацію, вказано, що до сьогоднішнього мітингу вони не мають стосунку. Їхній протест заплановано на завтра, вони вимагатимуть ухвалення законопроєкту 5866.

Цей документ, згідно з пояснювальною запискою, передбачає "відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування з урахуванням найманих працівників, налагодження ефективного обліку їх доходів". 

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому компромісний законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОП. Згідно з ним введення касових апаратів для неризикових груп було відтерміновано до 2022 року. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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