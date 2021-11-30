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Двоє військових і цивільний отримали поранення за добу на Донбасі

Противник відкривав вогонь вісім разів.

Двоє військових і цивільний отримали поранення за добу на Донбасі
Фото: Макс Левин

За минулу добу, 29 листопада, внаслідок бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

У ранковому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил повідомляється, що в понеділок противник вісім разів відкривав вогонь, в тому числі використовуючи артилерійське озброєння.

Стріляли в районі Світлодарська, Старогнатівки, Новоолександрівки, Новолуганського, Старого Айдару та Станиці Луганської, де під обстріл потрапили околиці населеного пункту і одна цивільна людина дістала поранення.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених задовільний", - сказано в повідомленні.

В вівторок з ночі порушень режиму припинення вогню з боку російський окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що у неділю втрат і постраждалих серед українських військових не було.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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