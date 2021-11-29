Люди не постраждали, але будівля котельні повністю знищена.

Фото: vl.npu.gov.ua

В сільській школі на Волині в понеділок, 29 листопада, вибухнула котельня.

Про це повідомляється на сайтах ДСНС та місцевої поліції.

Подія сталася у селі Прохід (Ковельський район), де розташований навчально-виховний комплекс, тобто школа з дитячим садком.

Фото: vl.npu.gov.ua

Вибух стався близько 11 години, коли в школі проводили уроки, але ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав. Було евакуйовано 64 учнів та 18 працівників закладу освіти.

Котельня школи - одноповерхова будівля, що була розташована за 30-40 метрів від навчального закладу, - повністю зруйнована.

Нагадаємо, що ввечері 28 листопада стався вибух на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Постраждали принаймні п’ять осіб, їх госпіталізували. Станція належить ДТЕК Ріната Ахметова.