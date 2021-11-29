В сільській школі на Волині в понеділок, 29 листопада, вибухнула котельня.
Про це повідомляється на сайтах ДСНС та місцевої поліції.
Подія сталася у селі Прохід (Ковельський район), де розташований навчально-виховний комплекс, тобто школа з дитячим садком.
Вибух стався близько 11 години, коли в школі проводили уроки, але ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав. Було евакуйовано 64 учнів та 18 працівників закладу освіти.
Котельня школи - одноповерхова будівля, що була розташована за 30-40 метрів від навчального закладу, - повністю зруйнована.
Нагадаємо, що ввечері 28 листопада стався вибух на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Постраждали принаймні п’ять осіб, їх госпіталізували. Станція належить ДТЕК Ріната Ахметова.