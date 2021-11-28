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Рятувальну операцію на місці вибуху будинку в Новій Одесі завершено

Під завалами виявили тіла трьох загиблих.

Фото: ДСНС

Станом на 18:00 28 листопада пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в житловому будинку у м. Нова Одеса Миколаївської області завершено.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Для забезпечення освітлення місця робіт та чергування від ДСНС залучено 6 осіб та 4 одиниць техніки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада о 09:20 у м. Нова Одеса у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі). У результаті було зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.

Внаслідок вибуху загинуло три особи (о 16:46 та о 23:25 27 листопада та о 16:10 28 листопада підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало три особи. Одного постраждалого госпіталізовано з перелом передпліччя.

З будинку було евакуйовано 54 людини.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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