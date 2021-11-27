Водія одного з авто з травмами госпіталізували до медичного закладу, його 39-річний пасажир помер у кареті швидкої допомоги.

У Миколаївській області сталося зіткнення чотирьох вантажівок, у результаті якого один чоловік загинув та ще один госпіталізований. Про це повідомляє пресслужба обласної Національної поліції.

За даними правоохоронців, аварія сталася сьогодні близько 14 години на 88 кілометрі автодороги М-14 "Одеса - Мелітополь – Новоазовськ".

Зазначається, що вантажний автомобіль Renault Premium під керуванням 38-річного водія зіткнувся з вантажівкою Volvo FN та транспортним засобом DAF. Після зіткнення DAF виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем MAN LE.

"Внаслідок ДТП водія MAN з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу, його 39-річний пасажир помер у кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, 25 листопада на в’їзді до Харкова сталася масштабна ДТП. Водій вантажівки «MAN» виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, де сталося зіткнення, внаслідок якого вантаживка перекинулася на таксі.

Три людини загинули на місці пригоди, серед яких трирічна дитина. Також травмувались чотири особи. За висновком експертів, водій знаходився у стані наркотичного сп’яніння.