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Заяву на “будівельну амністію” тепер можна подати на порталі Дія

Легалізувати можна лише будівлі, загальна площа яких не перевищує 300 кв. метрів.

Заяву на “будівельну амністію” тепер можна подати на порталі Дія
Будівництво Залізнопортівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Фото: facebook/Юрій Гусєв

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва та на порталі Дія з’явилась нова послуга – «Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт» або “будівельна амністія”.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Ця послуга дає можливість офіційно ввести в експлуатацію житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року без отримання дозвільних документів.

Легалізувати можна лише будівлі, загальна площа яких не перевищує 300 кв. метрів

З липня 2020 року за цією процедурою в паперовому вигляді було подано майже 40 тисяч заяв. А тепер не потрібно нікуди ходити, це можна буде зробити онлайн.

“Як отримати «будівельну амністію» на порталі Дія. 1. Перейдіть на diia.gov.ua і авторизуйтеся. 2. Натисніть на розділ «Земля, будівництво, нерухомість». 3. Оберіть послугу “Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки”. 4. Заповніть онлайн-форму за кілька кліків”, – йдеться у повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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