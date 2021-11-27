Заяву на “будівельну амністію” тепер можна подати на порталі Дія

Легалізувати можна лише будівлі, загальна площа яких не перевищує 300 кв. метрів.

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва та на порталі Дія з’явилась нова послуга – «Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт» або “будівельна амністія”.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Ця послуга дає можливість офіційно ввести в експлуатацію житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року без отримання дозвільних документів.

Легалізувати можна лише будівлі, загальна площа яких не перевищує 300 кв. метрів

З липня 2020 року за цією процедурою в паперовому вигляді було подано майже 40 тисяч заяв. А тепер не потрібно нікуди ходити, це можна буде зробити онлайн.

“Як отримати «будівельну амністію» на порталі Дія. 1. Перейдіть на diia.gov.ua і авторизуйтеся. 2. Натисніть на розділ «Земля, будівництво, нерухомість». 3. Оберіть послугу “Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки”. 4. Заповніть онлайн-форму за кілька кліків”, – йдеться у повідомленні.