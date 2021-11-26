Моніторингова місія ООН вимагатиме доступу до полонених в ОРДЛО

Представники місії продовжать тиск на окупантів в ОРДЛО, щоб вони забезпечили цей доступ.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вимагатиме доступу до полонених на непідконтрольній уряду України території Донецької та Луганської областей.

Про це голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, Як передає "Укрінформ".

"Щодо недопуску до полонених, то причини, які вони (окупанти в ОРДЛО) зараз називають, – це через пандемію, і кажуть, що через ситуацію з COVID-19 у них дуже суворі обмеження. І з сьогоднішнього дня навіть заборонили побачення з рідними тим людям, які затримані та утримуються на непідконтрольній території. Але й до ситуації з коронавірусом також туди не було доступу насправді. Вони не хочуть надавати доступ незалежним міжнародним організаціям у місця затримання. І ми продовжуватимемо вимагати такого доступу і тиснути на них, щоб вони забезпечили цей доступ", - сказала Богнер у ході круглого столу, який відбувся 26 листопада у Києві.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, контрольовані Росією сили утримують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців.