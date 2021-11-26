Прихований арсенал знайшли на території двох приватних мисливських баз.

Служба безпеки України під час слідчо-оперативних дій у Чернігівській області виявила прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами. Прихований арсенал знайшли на території двох приватних мисливських баз поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Серед вилученого - ручний кулемет та іноземні гвинтівки з глушниками, повідомляє пресцентр СБУ.

Під час обшуків також виявлено:

ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм;

4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором;

пістолет Макарова;

револьвер;

майже 400 набоїв різного калібру;

димову шашку.

Крім того, виявлено понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень.

Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу.

Відрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Заходи з викриття правопорушення співробітники СБУ в Чернігівській області проводили спільно зі слідчими обласного управління Нацполіції та за процесуального керівництва прокуратури.

Як повідомляли, Україна з 23 листопада почала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" для недопущення міграційної кризи на межі з Білоруссю. До охорони кордону залучили поліцію і Національну гвардію.