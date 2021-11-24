ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю

Україна з 23 листопада почала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" для недопущення міграційної кризи на межі з Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - заявив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Головне завдання операції – не дозволити нелегальним мігрантам перейти державний кордон в Україну. Для цього буде збільшено прикордонні наряди, а для охорони кордону будуть використовувати авіацію, безпілотні літальні апарати і технічні засоби спостереження.

Передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону з одночасним збільшенням кількості людей на можливих напрямках прориву кордону. На прикордонних дорогах з'являться контрольні пости.

Операція координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Нагадаємо, що Україна побоюється напливу мігрантів з Іраку та країн Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі в надії потрапити у Євросоюз. Зараз вони в основному знаходяться біля кордону з Польщею.

Міграційна криза почалась після того, як у вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС і режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

У відповідь із червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщу. Ситуація загострилась на початку листопада, коли у прикордонних районах Білорусі застрягли кілька тисяч мігрантів, яких у Польщу не пускають.

Після Польщі з потоком мігрантів із Білорусі може зіткнутися й Україна. 10 листопада відбулось засідання РНБО, на якому ухвалили рішення збільшити кількість прикордонників на ділянці кордону з Білоруссю та залучити резерви Національної гвардії і Національної поліції.

МВС вирішило додатково направити до кордону з Білоруссю 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Це угрупування складатиметься з 3 тисяч військослужбовців ДПСУ, 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції.