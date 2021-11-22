Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів

За словами Арестовича, Бурба поставив Зеленського вже перед фактом проведення операції.

Радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович стверджує, що ексочільник ГУР МО Василь Бурба ухвалив рішення про активну фазу операції затримання бойовиків ПВК “Вагнер” без погодження з президентом Володимиром Зеленським. При цьому деяких розвідників, які брали участь у операції, звільнили начебто через перевитрату коштів.

Про це Арестович заявив в ефірі "Зворотного відліку" на “Суспільному”.

"Я можу вам закинути ще одну версію, юку належить перевірити ДБР. Перше, розвідників, які виконували цю операцію у 2018 році, не лише не відсторонили, але і нагородили і вони служать досі. Відсторонили лише командира спецрезерву, його заступника і колишнього співробітника СБУ, який перевівся до ГУР. Відсторонили їх за нездатність пояснити величезні фінансові витрати, як капітальні, так і оперативні витрати”, - сказав Арестович.

"Щодо пана Бурби. Я пропоную Вам ще одну версію, суспільно значущу інформацію надаю, яку варто перевірити правоохоронним органам. Пан Бурба за деякими даними, якіу мене є, ініціював активну фазу операції по затриманню, не повідомивши верховного головнокомандувача. Одноосібно, ініціативно. Тобто найманці відправились у Білорусь за нашим сценарієм без повідомлення президента України, верховного головнокомандувача”, - сказав Арестович.

За словами Арестовича, Бурба поставив Зеленського вже перед фактом проведення операції.

Нагадаємо, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як відомо, 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддає Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер". Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців. Він також сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенком по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі.