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Cуспільству потрібні чесні відповіді щодо операції "вагнерівців", – Кличко

Це питання національної безпеки, вважає мер Києва. 

Cуспільству потрібні чесні відповіді щодо операції "вагнерівців", – Кличко
Кличко на сесії Київради 18 листопада
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мер Києва Віталій Кличко назвав шокуючими, оприлюднені факти зриву операції «вагнергейт» та заявив, що суспільство має отримати відповіді, – йдеться на сторінці Кличка у фейсбук.

За словами Кличка, питання зриву операції із затримання бійців ПВК Вагнера є питанням національної безпеки, на які суспільство повинне отримати відповіді.

«Справді шокуюча інформація про «вагнергейт» в програмі у Савіка Шустера… І суспільство повинне отримати відповіді на ті твердження і ті питання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було. Бо йдеться про державну безпеку нашої країни. Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники», – написав Кличко

Нагадаємо, вчора колишній глава ГУР Міноборони Василь Бурба заявив, що у липні 2020 року отримав від делегованого президентом України голови ОП Андрія Єрмака вказівку про зрив операції із затримання бійців ПВК Вагнера.

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