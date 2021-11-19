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Україна вперше візьме участь в протимінних навчаннях НАТО Dynamic Move

Заняття будуть відбуватися в бельгійській протимінній школі Eguermin.

Україна вперше візьме участь в протимінних навчаннях НАТО Dynamic Move
Фото: nato.int

Україна в 2022 році вперше візьме участь у військово-морських протимінних навчаннях НАТО Dynamic Move. Вони будуть проводитися з 31 січня по 8 лютого в бельгійському Остенді, де розташована протимінна школа Eguermin, що водночас є центром обміну досвідом НАТО.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил України.

"Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування", - розказав старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан 2 рангу Артем Матвієнко.

Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move – 2022 як спостерігачі.

Комп'ютерні навчання Dynamic Move проводяться з 2013 року Морським командуванням НАТО (MARCOM). Це одне з найважливіших навчань НАТО з протимінної війни, спрямоване на тренування командного штабу. 

Востаннє вони проходили на початку осені 2021 року в Італії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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