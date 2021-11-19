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На облаштування кордону додатково виділять 21 млн гривень, - Монастирський

Наступного року з цією метою можуть виділити 17 млрд грн.

На облаштування кордону додатково виділять 21 млн гривень, - Монастирський
Голова МВС Денис Монастирський під час години запитань до уряду в Раді
Фото: пресцентр МВС

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 21 мільйона гривень із резервного фонду на закупівлю матеріалу для виготовлення колючого дроту для облаштування кордону.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський.

"Це виділення коштів із резервного фонду, це не кошти Держприкордонслужби. Вона, як і інші структури МВС, фінансуються недостатньо. 75% всього бюджету цього силового відомства – це заробітна платня. Ми говоримо про необхідність побудови нового кордону, який буде виконувати свої функції", - зазначив Денис Монастирський під час години запитань до уряду в Раді.

Голова МВС наголосив, що кошти на облаштування кордону необхідно закласти у державний бюджетна наступний рік.

"Мінфін підтвердив, що вони готові виділити 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Росією та Білорусією. Будівництво державного кордону – одне із найголовніших завдань нашої держави", - сказав очільник правоохоронного відомства.

За словами Дениса Монастирського, сьогодні буде створено міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі. Штаб уже розпочав роботу, і сьогодні буде визначено його склад.

Раніше президент Володимир Зеленський у розмові з з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн попросив у ЄС допомоги для облаштування кордону з Білоруссю.

Як повідомляли, українська розвідка і структури МВС прорахували всі можливі ділянки, на яких може трапитися прорив. Їх 10 і вони займають 270 км. Для посиленого контролю за кордоном залучена авіація, а за два тижні МВС і Міноборони проведуть спільні навчання для відпрацювання сценаріїв протидії напливу мігрантів.

Монастирський попередив, що у разі потреби Верховна Рада повинна бути готова до запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або районах.

На думку голови МВС, кризу на польсько-білоруському кордоні спровокував президент Росії Володимир Путін, і це частина гібридної війни.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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