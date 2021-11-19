Железняк: "Слугам народу" не вистачає голосів для ухвалення рішень в Раді

Сьогоднішній пленарний день може завершитися без ухвалення законопроєктів через брак голосів. Нині в Раді оголошено перерву, після якої засідання можуть закрити.

Про це в кулуарах парламенту Верховної Ради повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Депутати не доїхали в пʼятницю, після цього була взята перерва, і ті, хто доїхав, вже теж поїхали з Верховної Ради. Зараз буде перелік перерв, після яких парламент завершить свою роботу на цьому тижня", – зазначив він.

Перерва у парламенті сьогодні була оголошена зразу після години запитань до уряду та виступів депутатів.

Після перерви перший віцеспікер Ради почав оголошувати депутатські запити.

Железняк додав, що сьогодні за звіт тимчасової слідчої комісії по "вагнергейту" можуть не розглянути, бо голосів за його ухвалення нема. Железняк також вважає, що останній тиждень показує тендцію браку голосів всередині самої монокоаліції.

"ТСК ніхто не розгляне, бо якщо зайдуть, запевняю, навіть 200 голосів не буде на табло, тому що їх просто немає в залі", – зазначив нардеп.

Порядок денний сьогодні передбачав розгляд, зокрема, проєкту постанови про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України, а також проєкту Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей.

Нагадаємо, що учора позачергове засідання, скликане президентом, завершилося достроково. В Раді задимівся пульт голосування одного з депутатів, після чого парламентарі попросили завершити засідання. Законопроєкт про кредитні спілки відправили на повторне друге читання, бо голосів за нього не вистачило. Голосів із першої спроби не вистачило навіть за дострокове закриття засідання.