Кличко не виключає, що проти нього готують кримінальні справи

За останні пів року на київських комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади відбулося близько 70 обшуків, з травня - близько 2 тисяч.

Столичний голова Києва Віталій Кличко вважає, що йому можуть оголосити підозри у кримінальних справах перед тим, як позбавити його повноважень голови КМДА. Таким кроком може бути виправдано ухвалення закону про столицю.

Про це Кличко розповів в інтерв’ю "Цензор.net".

"Це так і розраховано. Можу сказати, що навмисно робиться такий розголос щодо нібито тотальної корупції", - сказав Кличко.

Він зазначив, що за останні пів року на київських комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади відбулося близько 70 обшуків. А загалом, з травня слідчих дій проведено близько 2 тисяч.

"Так, корупція ще є, ми боремося з цим і переконаний, що спільними зусиллями, ми можемо дуже багато зробити. Але мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже: за нашими підрахунками десь 10 млрд з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх. Як казав герой в одному фільмі: "імя, сєстра!" Інакше складається враження, що цілеспрямовано і голослівно формують думку суспільства: мовляв, все погано в місті, суцільна корупція. І на фоні цього кажуть: от бачите, Кличко ж - неефективний керівник і тут все настільки погано, що ми рятуємо киян від Кличка. Таким чином це подається", - сказав Кличко.

За словами столичного голови, координація цієї діяльності здійснюється з Офісу президента України.

"Займається цими питаннями пан Татаров, заступник глави Офісу президента, наскільки я маю інформацію. Ви праві, інформації достатньо багато… А координується все зверху", - зауважив Кличко.

Нагадаємо, 19 листопада депутати мають схвалити розгляд законопроєкту про столицю за спецпроцедурою, щоб не розглядати всі подані поправки, а тільки пріорітетні.

Нагадаємо, міська влада вважає, що закон відтерміновує вибори до районних рад і загрожує "управлінським хаосом".

Одним із основним положень документу є розділення влади мера та голови КМДА. В законопроєкті чітко прописано, що ці дві посади не може займати одна людина.

Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.