РНБО анонсувала масштабні навчання з кіберзахисту Grid NetWars

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони спільно з проектом USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" 2 грудня проведуть навчальний турнір із кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури Grid NetWars.

Навчання такого рівня в Україні проведуть уперше, повідомляє пресслужба РНБО.

"Застосування Російською Федерацією новітніх кібертехнологій, спрямованих на знищення критичної інформаційної інфраструктури України, вже сьогодні вимагає невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності національної системи кібербезпеки, насамперед зміцнення кадрового потенціалу експертів, які відповідають за кібербезпеку держави, що передбачено і оновленою Стратегією кібербезпеки України. Одним з таких заходів є навчання Grid NetWars, яке в режимі реального часу дозволить отримати передовий досвід у сфері ідентифікації та протидії кібератакам на критичну інфраструктуру України і підвищить готовність українських фахівців до реагування на кіберінциденти будь-якої складності", - розповів керівник управління забезпечення діяльності НКЦК профільної служби Апарату РНБО Сергій Прокопенко.

Сценарії навчань Grid NetWars створені SANS Institute - провідною світовою організацією, яка навчає, розвиває та сертифікує фахівців з кібербезпеки від початкового до найвищих рівнів.

У рамках Grid NetWars пройдуть командні змагання з відображення імітованих кібератак. Фахівці державних відомств та приватних компаній відпрацюють на практиці вміння захищати об’єкти критичної інфраструктури від хакерів.

Нагадаємо, в серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав оновлену Стратегію кібербезпеки України. Вона містить перелік викликів і загроз, які стоять перед Україною в сфері кібербезпеки, пропонує основи розвитку національної системи захисту від кіберзагроз, визначає основні пріоритети і стратегічні цілі забезпечення кібербезпеки України, а також напрямки зовнішньополітичної діяльності і стратегічні завдання, які стоять перед державою в зазначеній сфері.

Також Зеленський підписав указ про створення в Україні кібервійськ в структурі Міністерства оборони.