Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю

Верховна Рада на черговому засіданні 18 листопада не змогла проголосувати за застосування спеціальної процедури до законопроєкту про столицю.

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко закрив засідання о 14:30 і покликав на нараду голів фракцій і груп, а також членів профільного комітету.

Депутатські фракції і групи мають надати кількість важливих для них поправок до законопроєкту про столицю, а також проєкту щодо змін до закону про місцеві державні адміністрації.

Голосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про Київ мали саме на сьогоднішньому засіданні. Ще вранці про це говорив член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. При цьому він також висловив переконання, що з вірогідністю в 95% законопроєкт ухвалять наступного пленарного тижня.

Однак під час засідання голова парламенту Руслан Стефанчук намагався поставити на голосування застосування спецпроцедури до ще одного документу – "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні".

Опозиційні нардепи виступили проти цього і заявили про порушення регламенту. Після кількахвилинної суперечки депутатів та президії Ради Стефанчук оголосив перерву і покликав на розмову голів депутатських фракцій і груп. Після цього він повідомив, що розгляд застосування спецпроцедур відкладається, а всі фракції і групи сьогодні подадуть кількість поправок, які вони будуть ставити по цих двох законопроєктах, щоб зняти питання "спаму".

Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні дозволяється, якщо число поданих до нього пропозицій і поправок у 5 і більше разів перевищує кількість статей і пунктів. Число поправок також не може бути меншим від 500.

Кожна депутатська фракція і група має право поставити на розгляд не більше 5 поправок, неврахованих профільним комітетом. Позафракційні можуть наполягати тільки на одній правці.

За таким принципом розглядали законопроєкт про олігархів, неузгодженості в якому потім довелося переголосовувати окремо.

Нагадаємо, вчора віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про місцеві держадміністрації.

"Ми хотіли би спочатку проголосувати 4298 – законопроєкт про місцеві державні адміністрації, який закладає фундаментальні підвалини по роботі голів місцевих державних адміністрацій, на яких буде базуватися пропозиція по закону про столицю щодо переформатування роботи голови КМДА в роботу такого схожого на префекта чиновника. А законно обраний мер буде продовжувати виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту", – сказав він.

Законопроєкт про столицю – один із найбільш дискусійних – розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА. Столична влада виступає проти нього і вважає, що його ухвалення загрожує місту "управлінським хаосом".

У монобільшості натомість стверджують, що мер Києва Віталій Кличко не позбудеться своїх повноважень, а буде займатися конкретно тим, чим має займатися мер міста.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.