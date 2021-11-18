Україна ввела санкції проти 28 співробітників спецслужб Росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб Росії.
Рішення про введення санкцій було ухвалене Радою національної безпеки і оборони України ще 20 серпня, повідомляється в указі №584/2021.
До санкційного списку потрапили:
- Олександр Жмаков (Жатов)
- Олексій Капінос
- Андрій Макаров
- Дмитро Пронягін
- Сергій Живчук
- Едуард Шишмаков (Широков)
- Володимир Риндя
- Максим Тюрін
- Олександр Пєшков
- Ільдус Сагітов
- Роман Гордідан, громадянин України
- Олег Лондарєв, громадянин України
- Ігор Зубков, громадянин України
- Микола Карчук, громадянин України
- Сергій Ткаченко, громадянин України
- Рашид Садіков
- Микола Крайній
- Микола Курочкін
- Петро Сельцовський
- Анатолій Аніщенко
- Олексій Корнєв
- Олександр Шингірєв
- Костянтин Максимов
- Станіслав Полянцев
- Олег Шабаршин
- Денис Аболь
- Андрій Шишенков
- Олександр Сазонов
Нагадаємо, що 20 серпня РНБО також вирішила ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача та засновника "Страни" Ігоря Гужви.