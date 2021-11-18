Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
ГоловнаПолітика

Україна ввела санкції проти 28 співробітників спецслужб Росії

Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 серпня.

Україна ввела санкції проти 28 співробітників спецслужб Росії
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб Росії.

Рішення про введення санкцій було ухвалене Радою національної безпеки і оборони України ще 20 серпня, повідомляється в указі №584/2021.

До санкційного списку потрапили:

  • Олександр Жмаков (Жатов)
  • Олексій Капінос
  • Андрій Макаров
  • Дмитро Пронягін
  • Сергій Живчук
  • Едуард Шишмаков (Широков)
  • Володимир Риндя
  • Максим Тюрін
  • Олександр Пєшков
  • Ільдус Сагітов
  • Роман Гордідан, громадянин України
  • Олег Лондарєв, громадянин України
  • Ігор Зубков, громадянин України
  • Микола Карчук, громадянин України
  • Сергій Ткаченко, громадянин України
  • Рашид Садіков
  • Микола Крайній
  • Микола Курочкін
  • Петро Сельцовський
  • Анатолій Аніщенко
  • Олексій Корнєв
  • Олександр Шингірєв
  • Костянтин Максимов
  • Станіслав Полянцев
  • Олег Шабаршин
  • Денис Аболь
  • Андрій Шишенков
  • Олександр Сазонов

Нагадаємо, що 20 серпня РНБО також вирішила ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача та засновника "Страни" Ігоря Гужви.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також