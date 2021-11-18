Україна ввела санкції проти 28 співробітників спецслужб Росії

Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 серпня.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб Росії.

Рішення про введення санкцій було ухвалене Радою національної безпеки і оборони України ще 20 серпня, повідомляється в указі №584/2021.

До санкційного списку потрапили:

Олександр Жмаков (Жатов)

Олексій Капінос

Андрій Макаров

Дмитро Пронягін

Сергій Живчук

Едуард Шишмаков (Широков)

Володимир Риндя

Максим Тюрін

Олександр Пєшков

Ільдус Сагітов

Роман Гордідан, громадянин України

Олег Лондарєв, громадянин України

Ігор Зубков, громадянин України

Микола Карчук, громадянин України

Сергій Ткаченко, громадянин України

Рашид Садіков

Микола Крайній

Микола Курочкін

Петро Сельцовський

Анатолій Аніщенко

Олексій Корнєв

Олександр Шингірєв

Костянтин Максимов

Станіслав Полянцев

Олег Шабаршин

Денис Аболь

Андрій Шишенков

Олександр Сазонов

Нагадаємо, що 20 серпня РНБО також вирішила ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача та засновника "Страни" Ігоря Гужви.