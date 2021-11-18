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Рада спростила порядок закупівлі кисневих станцій для лікарень

Такі станції виробляють кисень з навколишнього повітря.

Рада спростила порядок закупівлі кисневих станцій для лікарень
Фото: Львівська міська рада

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 18 листопада, ухвалила закон про спрощення процедури закупівлі кисневих станцій для лікарень.

Відповідний законопроєкт №6293 підтримали в цілому 339 народних депутатів.

Він вносить зміни до прикінцевих та перехідних положень закону про публічні закупівлі, згідно з якими роботи та послуги, пов’язані з проєктуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числі кисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачання та їх складових) здійснюються в порядку спрощених закупівель.

Киснева станція - це власна система генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря (технологія PSA), яка подає його під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів (може заправляти балони тощо) від єдиного генератора. Вона може бути встановлена всередині будівлі лікарні (на відміну від кисневого резервуара з міркувань пожежної безпеки) і забезпечує повну кисневу незалежність лікарні.

У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслюється, що лікарні, які закупили кисневі станції, не мають критичної нестачі у кисні. Натомість у інших закладів виникають проблеми аж до критичного дефіциту у кисневому забезпеченні, яке вимірюється годинами.

Нагадаємо, що на початку листопада Верховна Рада виділила 650 млн гривень на централізовану закупівлю кисневих станцій для лікарень і ще 150 млн гривень - на їх проєктування.

За даними МОЗ, під час осінньої хвилі COVID-19 споживання кисню в лікарнях виросло у 5-6 разів порівняно з весною. Це пов'язано з тим, що весною в Україні домінував варіант коронавірусу альфа, а зараз - дельта.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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