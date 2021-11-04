Верховна Рада спрямувала кошти на встановлення кисневих станцій у лікарнях

У бюджеті-2021 створюються нові програми на 650 млн гривень і 150 млн.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5460 щодо виділення коштів на кисневі станції в лікарнях. За проголосували 336 депутатів.

Закон вносить зміни до державного бюджету на 2021 рік. Створюються нові бюджетні програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я" на 650 млн. грн та "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій" на 150 млн. грн.

Документ також передбачає, що фінансування нових бюджетних програм здійснюватиметься за рахунок додаткових надходжень від ПДВ з ввезених товарів, пояснив член регламентного комітету Павло Фролов в блозі "Цензор.нет".

"З огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я, – встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, такі як кисневі балони або кисневі резервуари, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню: пацієнти, які знаходяться на штучній вентиляції легень (ШВЛ) можуть використовувати високоякісний кисень з балонів або резервуарів, інші ж пацієнти, яким цілком достатньо кисню з власного генератора кисневої станції лікарень, зможуть його використовувати", – йдеться у пояснювальній записці.

Передбачається, що забезпечення мережі опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу та дозволить повністю задовольнити попит у кисні.

Цей законопроєкт був винесений в порядок денний і чергового, і позачергового засідання. Підписи за позачергове щодо цього питання збирали "Голос" і "Європейська солідарність", пропозицію підтримали й інші.

У результаті закон вирішили ухвалювати в черговому режимі, після обрання міністра оборони, але до інших кадрових питань.