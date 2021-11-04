Майже 300 тис. українців учора отримали щеплення від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено майже 11 млн людей.

299 272 людини вчора вакциновано проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 212 968 осіб, повністю імунізовані - 86 304 людини.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Щеплення проводили 1 082 мобільні бригади з імунізації, 3 254 пункти щеплення та 421 центр вакцинації населення.

За оперативними даними МОЗ, 3 листопада 134 768 людини щепилися вакциною від Pfizer/BioNTech, 131 489 - препаратом CoronaVac. 33 015 осіб вакцинувалися препаратом від AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 10 895 720 людей. Повністю імунізовано 7 682 891 людину. Загалом проведено 18 578 609 щеплень.

У МОЗ повідомляють, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Оприлюднені вчора результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що 36% дорослих українців уже вакцинувалися від коронавірусу. 18% зазначили, що готові щепитися, і 43% – не готові.

За даними дослідження ЮНІСЕФ, 42% невакцинованих проти ковіду українців готові це зробити "за певних умов".