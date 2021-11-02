​57% українців не бояться захворіти на ковід, а 43% не готові вакцинуватися, - соцопитування

Порівняно з липнем цього року лояльність до вакцинації зросла.

Вакцинувалися проти коронавірусу 36% дорослих українців, 18% зазначили, що готові щепитися, і 43% – не готові.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

41% опитуваних хвилюється через можливість особисто захворіти на ковід, 57% не мають таких побоювань. За здоров’я своїх близьких і рідних хвилюються 77%, не хвилюються 23%.

"З весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився. Найвищі показники хвилювання, як і у минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19", - зазначається в повідомленні.

36% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше або ж друге щеплення). 18% зазначили, що готові вакцинуватися, 43% не готові.

"Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів", - зазначається в повідомленні.

Відповідальність за кампанію вакцинації 37% опитаних покладають на міністра охорони здоров’я. 18% говорять, що за цю ініціативу має нести відповідальність президент, 13% – що головний санітарний лікар, 10% – що Верховна Рада, 3% – прем’єр-міністр.

Дещо зменшилась кількість прихильників жорсткого карантину, в порівнянні з весняними дослідженнями. Так, підтримують запровадження локдауну 54% (у квітні – 65%), не підтримують – 44%. Останніх відносно більше серед мешканців Сходу, населення середнього віку, та тих, хто не боїться захворіти.

Нагадаємо, у вересні понад 56% дорослого населення України відповіли, що в найближчій перспективі не планують робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Основним аргументом "за" вакцинацію називали потребу працювати та подорожувати. Цей варіант набрав більше відповідей, ніж ефективність та безпечність вакцини. Для молодих респондентів одним із найвагоміших аргументів є можливість виїзду за кордон, для старших - рекомендації лікарів.