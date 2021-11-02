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Невакциновані депутати будуть власним коштом тестуватись на ковід раз у три дні, – Радуцький

Відповідну постанову мають ухвалити вже сьогодні. 

Після ухвалення постанови про заборону допуску до парламенту невакцинованих і непротестованих осіб всі нардепи без щеплень будуть робити тести за власні кошти.

Про це в кулуарах парламенту заявив голова Комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький, передає кореспондент LB.ua.

"Хто не буде вакцинуватись – буде кожні три дні робити ПЛР-тест чи антиген. Тут будуть дві лабораторії прямо перед входом у Верховну Раду, де депутат, який не хоче вакцинуватись, може зробити ПЛР-тест або антиген", – пояснив він.

Радуцький додав, що сам він вакцинувався перший раз Covishield, а другий – Pfizer. При цьому раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що змішувати з Pfizer можна тільки Moderna, після першої дози Covishield другу можна робити тільки таку саму. 

Щоправда, мова йшла саме про змішування, а не про повторну вакцинацію. Поки що бустерні дози в України не затверджені, замість цього наступного року планують проводити ревакцинацію. 

Постанова про обмеження допуску в Раду передбачає дозвіл на вхід не тільки для щеплених і протестованих, а й для тих, хто перехворів на ковід протягом шести останніх місяців і має довідку. Голосувати за постанову будуть сьогодні на позачерговому засіданні. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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