Після ухвалення постанови про заборону допуску до парламенту невакцинованих і непротестованих осіб всі нардепи без щеплень будуть робити тести за власні кошти.

Про це в кулуарах парламенту заявив голова Комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький, передає кореспондент LB.ua.

"Хто не буде вакцинуватись – буде кожні три дні робити ПЛР-тест чи антиген. Тут будуть дві лабораторії прямо перед входом у Верховну Раду, де депутат, який не хоче вакцинуватись, може зробити ПЛР-тест або антиген", – пояснив він.

Радуцький додав, що сам він вакцинувався перший раз Covishield, а другий – Pfizer. При цьому раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що змішувати з Pfizer можна тільки Moderna, після першої дози Covishield другу можна робити тільки таку саму.

Щоправда, мова йшла саме про змішування, а не про повторну вакцинацію. Поки що бустерні дози в України не затверджені, замість цього наступного року планують проводити ревакцинацію.

Постанова про обмеження допуску в Раду передбачає дозвіл на вхід не тільки для щеплених і протестованих, а й для тих, хто перехворів на ковід протягом шести останніх місяців і має довідку. Голосувати за постанову будуть сьогодні на позачерговому засіданні.