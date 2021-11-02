"Зелений" сценарій не реалізувався, до кінця року від COVID-19 можуть померти ще 24 тисячі людей, - KSE

Смертність від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні перебуває на найвищому історичному рівні. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби зросла на 13%.

Такі дані навели експерти Київської школи економіки.

"Найпозитивніший «зелений» сценарій від Київської школи економіки не реалізувався. Станом на зараз бачимо більше ніж 68 тисяч померлих. Тому до кінця року у країні загальна кількість померлих від COVID-19 може сягнути до 92 тисяч", - зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, реалізується якийсь із цих сценаріїв: "жовтий" - 70 тис. померлих або "чорний" - 92 тисяч.

"Побачимо ближче до кінця року", - зазначив Ганиченко.

Як повідомляли, вчора в Україні зафіксували 700 пов’язаних із ковідом смертей. Попередній найвищий показник смертності був 25 жовтня. Тоді повідомляли про 734 пов’язані із коронавірусом летальні випадки. Від початку пандемії від ковіду померли 68 727 українців.