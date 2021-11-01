Фото: newsroom.kh.ua

Жителі Харкова почали скаржитися на завантаженість місцевого крематорію та проблеми, пов'язані з похованням тіл померлих.

Журналісти місцевого видання Newsroom з'ясували, скільки коштуватиме ритуал у Харкові і як довго доведеться чекати черги на кремацію. За їхньою інформацією, протягом минулого тижня в Харківській області від спричинених коронавірусом ускладнень померло 180 осіб.

"Ми працюємо постійно. Останнім часом роботи стало набагато більше. На мій погляд, це через пандемію. Всі інші питання ставте керівництву", - розповів журналістам одягнений у спецівку КП "Ритуал" чоловік.

Від спілкування із кореспондентом Newsroom директор Харківського крематорію Валерій Мойсеєв відмовився. Чоловік сфотографував службове посвідчення, заявивши, що на жодні питання я не відповідатиме. Після цього він спробував виштовхнути журналіста за двері. На прохання прокоментувати свою агресивну поведінку чоловік ніяк не відреагував. Натомість Мойсеєв викликав охорону і наказав повісити на вхідні двері до коридору напис "Стороннім вхід заборонено".

Отримати хоч якусь інформацію про графік роботи Харківського крематорію та зв'язатися з директором комунального підприємства "Ритуал" Харківської міської ради Євгеном Журавльовим журналістам також не вдалося. Мобільник чиновника постійно вимкнений.

Фото: newsroom.kh.ua

Подружжя Валентина та Микола, яке майже одночасно втратили двох близьких родичів, поспілкувалися із журналістами. З’ясувалося, що 14 жовтня у чоловіка померла мати, а через три дні - бабуся його дружини.

"Оскільки ми обоє з чоловіком хворіли на COVID-19 і не змогли самі займатися необхідними справами, довелося звернутися до послуг ритуальної служби. Маму чоловіка ми поховали на цвинтарі наступного дня після смерті. А мою бабусю, яка померла 17 жовтня, вирішили кремувати У приватній ритуальній службі нам сказали, що зараз крематорій дуже завантажений.10 днів тіло було в морзі і 27-го підійшла черга на кремацію. Приїхавши сюди, ми зрозуміли, чому така тяганина, як бачите, катафалки приїжджають постійно. За машину та кремацію ми заплатили 10 тисяч гривень. Скільки нам говорили, стільки ми й платили. Пропонували зробити все швидше у Києві, але там все набагато дорожче", - розповіла Валентина.

В одній із харківських фірм із надання ритуальних послуг Newsroom підтвердили, що організувати кремацію тіла померлого у столиці набагато простіше, ніж у Харкові. Але це коштуватиме дорожче.

"Зараз усе завалено тілами - морги, крематорії. Машин і людей катастрофічно не вистачає. Замовити труну, покривало та автомобіль для подальшої кремації у Харкові коштуватиме 8 000 гривень. Але зараз дуже велика черга. Доведеться чекати від 10 днів до двох тижнів. Якщо людина померла в лікарні, її на якийсь час помістять у морг, це півбіди, але якщо трагедія сталася вдома, то доведеться отримати довідку від терапевта і помістити тіло на збереження в лікарню. Мало того, що там немає місць, це ще й втричі дорожче, ніж послуга поховання. Багато хто приймає рішення кремувати прах у столиці. Така послуга обійдеться у 12 000 гривень. Але знову ж таки, немає гарантії, що все вдасться зробити швидко", - розповів виданню співробітник приватної ритуальної служби.

Раніше у Київському крематорії спростували заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про двогодинні черги на кремацію. Там повідомили, що за неповних 10 місяців 2021-го у столиці кремували вдвічі більше померлих від COVID-19, ніж роком раніше.