Київський крематорій спростував заяву Радуцького про двогодинні черги

За неповних 10 місяць 2021-го у Києві кремовано удвічі більше померлих від COVID-19, ніж роком раніше.

У Київському крематорії спростували заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про збільшення черг на кремацію.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності", - повідомили в адміністрації ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій" у відповідь на запит видання.

Там також навели дані щодо кількості кремованих померлих від COVID-19.

За даними підприємства, за весь 2020 рік було кремовано 1 470 померлих від COVID-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року - 3 144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року - 335 людей.

20 жовтня, виступаючи на засіданні Верховної Ради, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що "черга до Київського крематорію з катафалків сьогодні становить майже дві години". Він сказав про це у контексті необхідності вакцинувати людей, зокрема народних депутатів, від COVID-19 через спалах захворювання і значне число тих, хто захворів, і померлих.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксують найвищі з початку пандемії добові показники захворюваності на коронавірус та пов’язаних із ним смертей.